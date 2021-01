Aos 27 anos, prefeito mais jovem do Amapá toma posse

Prefeito Breno e a primeira-dama, Wuélida Almeida: vitória por 3 votos de diferença

Por HUMBERTO BAÍA, de Oiapoque

No extremo norte do Brasil, o prefeito mais jovem do Amapá foi empossado pela Câmara de Vereadores de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá. Breno Almeida, de 27 anos, é filho do ex-prefeito Miguel do Posto.

O jovem político era cotado para ser vice na chapa da ex-prefeita Maria Orlanda, mas, em cima da hora, ela definiu que o vice seria o professor Mauro, indígena da aldeia Kumarumã. Breno Almeida formou sua própria chapa junto com Euclimar Fontinele e ganhou as eleições com 27,73% dos votos, apenas 3 votos a mais do que Maria Orlanda.

Antes da posse de Breno, foram empossados os 11 vereadores. Apenas três se reelegeram: José Nazareno do Lobão (PL), Irmã Creuza (PSC) e Ueles Teles (Pros).

Depois de empossados, foi realizada a eleição da mesa diretora da câmara. Por unanimidade, o vereador Marcelo Martins (DEM) foi eleito presidente da casa de leis de Oiapoque.

Depois de empossado, o presidente deu posse ao novo prefeito de Oiapoque, Breno Almeida.

Depois de muito tempo o DEM volta a ter uma cadeira na câmara.

“Fomos construindo nossa candidatura pouco a pouco, com ajuda de Deus e do Presidente do senado Davi Alcolumbre e do senador Lucas Barreto (PSD)”, frisou Marcelo Martins, logo depois da posse.

Dos 11 vereadores, três são indígenas das aldeias Kumarumã e Manga, onde mora Lilia Karipuna (Republicano), agora vice-presidente da câmara de Oiapoque.

Vereadores que fazem parte da 13ª legislatura:

Carmino da Silva Lazame (PSDB) 51 anos

Irmã Creuza (PSC) 64 anos

José Nazareno (Lobão) 55 anos

Lilia Karipuna (Republicano) 30 anos

Fernando Anika (Avante) 24 anos

Marcelo Martins (DEM) 37 anos

Noel Henrique (PDT) 30 anos

Pedro G Zéuido (PSDB) 44 anos

Reginaldo Marques (PSL) 41 anos

Ueslei Teles (Pros) 35 anos

Yuri Alesi (PSD)30 anos