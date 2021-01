Aos 77 anos, falece o empresário Haroldo Pinto Pereira

Ele tinha 77 anos, estava intubado há alguns dias em um hospital particular de Macapá e, no início da tarde, não resistiu.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

No início da tarde desta quinta-feira (14) faleceu, vítima da covid-19, o empresário e desportista Haroldo Pinto Pereira, conhecido por amigos como HP.

Torcedor do São José, tradicional clube de futebol e basquete amapaense, na juventude HP passou por vários clubes e também a seleção amapaense de futebol. Após esse período, atuou também como dirigente tendo sido, inclusive, da direção da Federação Amapaense de Futebol (FAF).

Antes de ser um empresário de sucesso no ramo da Construção Civil, foi jogador de futebol, do tempo de ouro do esporte no Amapá. Haroldo tinha 77 anos, estava intubado há alguns dias em um hospital particular de Macapá e, no início da tarde, não resistiu.

Perda do filho

A dramaticidade da doença que segue assolando o mundo atinge famílias inteiras. Em 2019, Haroldo havia perdido o filho, Ricardo Pereira, para a covid -19.

A família de HP é muito conhecida no Amapá. Seu pai foi o pioneiro Otaciano Bento Pereira e o conjunto dos membros sempre tiveram atuação em diversas áreas da sociedade amapaense, do ramo empresarial ao esportivo.

Haroldo deixa esposa e filha. Tentamos confirmação sobre informações de velório e sepultamento, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta edição.