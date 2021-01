Apagão volta a assustar Amapá; energia está voltando gradativamente

Problema foi na Linha de Transmissão de responsabilidade da mesma empresa que cuida da subestação Macapá, onde ocorreu o problema que gerou o apagão de novembro de 2020.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Por volta das 16 horas desta quarta-feira (13), a maioria dos municípios amapaenses, pelo menos 13, ficaram sem energia elétrica novamente, cerca de dois meses após a grave crise elétrica pela qual o Estado passou.

A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) informou que o problema não foi de sua responsabilidade, pois ocorreu uma falha na transmissão de energia elétrica entre Macapá e Laranjal do Jari.

A linha de alta tensão em questão é de responsabilidade da Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), a mesma empresa responsável pela subestação Macapá, onde ocorreu o problema que gerou o apagão de novembro de 2020.

A empresa informou ao Portal SelesNafes.Com que o problema já estava sendo resolvido e, por volta das 16h40, o serviço começou a ser restabelecido em vários bairros de Macapá, gradativamente.

Em nota, a LMTE informou que houve uma “ocorrência” na linha que abastece a subestação Macapá sem, no entanto, informar a causa e também informou que atuou rapidamente para sanar o problema, que, segundo a empresa, já foi resolvido.

Leia nota da LMTE na íntegra:

“A Linhas de Macapá Transmissora de Energia informa que na tarde desta quarta-feira sofreu uma ocorrência na linha de transmissão de Laranjal à Macapá, que abastece sua subestação Macapá, e que a questão já foi resolvida.

A concessionária disponibilizou as linhas de transmissão instantaneamente (em um minuto), e portanto sua disponibilidade de suas instalações de transmissão foi normalizada. Tal evento ocorre diariamente no Brasil, e no caso particular expõe a fragilidade do sistema de energia do Amapá que não conta com redundância devido a questão de planejamento setorial.

A LMTE destaca que sua subestação Macapá e os três transformadores da subestação Macapá funcionam sem intercorrências.