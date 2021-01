Após início da vacinação, novo decreto impõe mais restrições

Algumas modalidades esportivas ficam suspensas em Macapá e no interior. Caminhadas e corridas estão liberadas, mas com distanciamento social entre os praticantes.

Após dar início à sua campanha de vacinação contra a covid-19, o Amapá inicia um ciclo de 7 dias com medidas restritivas – de caráter moderado – para conter a disseminação do coronavírus nas 16 cidades do Estado.

Um novo decreto, assinado pelo governador Waldez Góes na noite desta terça-feira (19), entrou em vigor nesta quarta-feira (20), após vídeo conferência com todos os prefeitos. O alinhamento é para que as medidas, orientadas pelo Comitê Técnico-científico, sejam seguidas em todo o estado.

“Não queremos que haja divergências, como a questão do horário restrito às 22h, que alguns municípios estavam levando até meia noite e outros até às 23h”, explicou Góes.

Após o período de 7 dias, o governador reunirá novamente os prefeitos e apresentará o novo relatório epidemiológico, para a decisão de um novo decreto.

Atividades esportivas

– Estão suspensas modalidades coletivas, como futebol, basquete e vôlei, por conta da aglomeração de público;

– Estão autorizadas caminhadas e corridas, desde que seja respeitado o distanciamento social;

– Academias também continuarão autorizadas, contanto que estejam de acordo com as medidas de proteção e de distanciamento social;

Lazer

– Continuam suspensas as atividades em clubes de recreação, bares, boates, shows, balneários e similares.

– Restaurantes não podem promover shows de artistas com bandas e som mecânico, sendo permitido apenas apresentação de voz e violão apenas, sem danças e aglomeração em pistas de dança.

Logradouros

– Agrupamento em vias públicas e a circulação de pessoas em praças, calçadas e logradouros públicos estão proibidos após às 22h.

Funcionalismo público

– No serviço público, devem permanecer em regime de teletrabalho todos os servidores que não fazem parte dos órgãos com atividades essenciais ou da linha de frente de combate ao novo coronavírus.

Foto de capa: Arquivo/SN