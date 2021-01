Após novo apagão, Justiça Federal inspeciona Subestação Macapá

Decisão atende à petição protocolada pelo senador do Amapá Randolfe Rodrigues (REDE).

Nesta sexta-feira (15), a Justiça Federal fez uma inspeção na Subestação Macapá, na BR-210, zona norte de Macapá, a mesma onde ocorreu o incêndio que deixou 13 municípios do Amapá 22 dias no escuro.

A inspeção, resultado de uma ação popular movida pelo mandato do senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP), ocorreu depois de um novo e rápido apagão ocorrido na quarta-feira (13), que deixou novamente 13 municípios sem energia elétrica.

A LMTE, empresa responsável pela subestação, relatou que o problema teria sido causado por descargas atmosféricas ao longo da linha de transmissão. A empresa teria prontamente restabelecida a transmissão, e atribuiu a demora do retorno no fornecimento nos municípios à Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), já na distribuição. A estatal negou.

O juiz João Bosco Soares informou que apuração do caso será realizada nos autos da ação popular. Na quinta-feira (14), o magistrado federal já havia acatado petição do senador Randolfe dando prazo de 48h para que a Aneel, o ONS e a LMTE respondam às causas do novo blecaute.

Na visita desta sexta-feira, diretores da LMTE afirmaram o pleno funcionamento dos 3 transformadores na subestação. Além disso, informaram que o sistema de Laranjal do Jari, de onde foi tirado transformador reserva durante o apagão para suprir o restante do Amapá, já está com um sistema de backup restabelecido.

Os representantes do mandato do senador Randolfe Rodrigues (Rede) na visita foram o advogado e autor da ação popular, Rubem Bermeguy, e Lucas Abrahão. A comitiva foi comandada pelo juiz João Bosco, e contou com a participação dos deputados estaduais Dr. Victor Amoras (REDE) e Paulo Lemos (PSOL), vereador André Lima (REDE), o presidente da OAB-AP, Auriney Brito, e membros do MPF e AGU.

Bermeguy destacou ainda que o senador Randolfe Rodrigues negou a proposta da União de encerramento da ação após a vistoria.

“Por entendermos que ainda há explicações e mobilizações necessárias de interesse do povo do Amapá, acreditamos que a ação deve continuar”, explicou o advogado.