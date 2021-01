Após reportagem, prefeitura planeja revitalizar o Deck do Curiaú

Ponto turístico de Macapá, balneário dica às margens da Rodovia AP-070, na zona norte.

Por RODRIGO ÍNDIO

Em resposta à matéria publicada pelo portal SelesNafes.Com sobre as condições precárias do deck no balneário do Curiaú, que fica às margens da Rodovia AP-070, na zona norte, a prefeitura de Macapá planeja revitalizar a estrutura.

A reportagem buscou levantar se há um projeto de reforma para o local, se existe orçamento para começar o processo licitatório e de contratação da empresa que vai executar o serviço e se há uma previsão de quando as obras vão iniciar.

Em nota, a Secretaria Municipal de Obras (Semob) informou que está programada uma visita técnica ao Balneário do Curiaú, para avaliação do deck. A pasta afirma, que o levantamento dará suporte para um projeto de revitalização do local.

O órgão ainda não definiu a data da visita, mas deve ocorrer nos próximos dias.