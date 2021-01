Após roubar mototaxista, assaltante troca tiros com a PM

Conflito ocorreu no Bairro Nova Esperança, entre as regiões central e oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma perseguição policial terminou com um homem suspeito de assalto morto na tarde desta quarta-feira (20), por volta de 14h30, em Macapá. O suspeito, identificado como Valdenir da Silva Lima, de idade não divulgada, teria roubado uma motocicleta momentos antes do confronto, na zona oeste da capital.

Segundo relatório do Centro Integrado de Operações e Defesa Social (Ciodes), a vítima, um mototaxista, informou que o assaltante primeiramente se passou por cliente, e quando chegou na linha E, do km-9 (AP-440), anunciou o roubo. Ele levou o veículo do trabalhador.

Mas, o mototaxista teve apoio de algumas testemunhas que o ajudaram a seguir o criminoso. Ele, então, acionou a polícia através do 190. Uma equipe do 6° Batalhão da PM chegou rapidamente no suspeito.

O criminoso saiu em disparada ao perceber a aproximação dos militares, iniciando uma perseguição policial, que terminou na rua Natanair Monteiro da Piedade, no Bairro Nova Esperança, quando o assaltante perdeu o controle e caiu com a motocicleta.

Contudo, o assaltante não se entregou, ele levantou e sacou um revólver. Enquanto disparava, ele corria para dentro de uma casa. Os militares revidaram e o suspeito foi atingido. Segundo a PM, o criminoso foi reconhecido pela vítima.

Depois que o corpo foi removido pela Polícia Técnico-Científica (Politec), a arma que teria sido usada pelo acusado no confronto foi entregue à Polícia Civil no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.