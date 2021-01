Atiradores em carro branco matam um homem e deixam dois feridos

Crime ocorreu por volta de 23h desta quinta-feira (21), no Bairro Jesus de Nazaré, região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A polícia está à procura dos ocupantes de um carro branco que fizeram dezenas de disparos contra um grupo de amigos que conversavam em frente a uma mercearia no Bairro Jesus de Nazaré, região central de Macapá, na noite desta quinta-feira (21). Três homens foram baleados, um deles morreu.

De acordo com o delegado Wellington Ferraz, por volta de 23h, sete pessoas conversavam em frente a um estabelecimento comercial na Rua Hamilton Silva, quando um veículo de cor branca – possivelmente modelo Uno Mille – se aproximou e, depois que os vidros foram baixados, disparos começaram a ser feitos pelos ocupantes do veículo.

Os tiros atingiram três pessoas do grupo que estava no local. Elas foram socorridas por vizinhos e amigos das proximidades e levadas ao Hospital de Emergências do centro de Macapá, enquanto equipes do 6º Batalhão da PM coletavam informações no local.

Quando os militares chegaram ao hospital para conversar com as vítimas, a equipe médica informou que Sávio George Ferreira Castillo, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos.

Os outros dois foram operados e estão fora de perigo. Um deles foi atingido com disparo em uma das pernas e o outro em um dos braços. Ninguém soube dar mais informações sobre os infratores e a motivação.

A polícia vai agora interrogar as testemunhas e sobreviventes para levantar mais detalhes que possam levar à identificação dos infratores. A polícia já passou um ‘pente fino’ nas redes sociais, status e perfis virtuais de Sávio George para tentar encontrar alguma motivação para o crime e encontrou alguns indícios, que o delegado não quis detalhar.

“Algumas publicações suscitam alguns entendimentos. Mas ainda é cedo para afirmamos se o alvo principal era mesmo a pessoa que morreu. Vamos trabalhar com calma, ouvir as testemunhas, os amigos que foram vítimas também. Quem quiser colaborar com o trabalho da polícia e acelerar o nosso trabalho, o nosso disque denúncia é (96) 99170 4302, o sigilo da identidade do denunciante é total”, declarou o delegado Wellington Ferraz.

Foto de capa: Olho de Boto/SN