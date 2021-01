Aulas: Furlan libera retorno nas particulares, com modelo presencial e online

Novo decreto assinado nesta quinta-feira (7) pelo prefeito de Macapá aumenta horários de funcionamento de alguns setores e autoriza o retorno das aulas híbridas.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania), assinou nesta quinta-feira (7) um novo decreto, que aumenta horários de funcionamento de alguns setores e autorizou o retorno das aulas híbridas nas escolas particulares na capital amapaense.

Diferente de documentos anteriores, este valerá por 9 dias após sua publicação. O intuito é alinhar com o Estado e o município de Santana, a pedido do prefeito Bala Rocha (PP), para que os três decretos sigam a mesma política de atuação. Apesar das novidades, o novo decreto manteve medidas do último assinado pelo ex-prefeito, Clécio Luís, em dezembro.

Aulas

Antes da coletiva de imprensa, diretores e proprietários de escolas particulares participaram de uma reunião com o prefeito para tratar sobre o calendário escolar.

Ficou definido a retomada nas aulas nas instituições particulares com um termo de consenso entre Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Sindicato das Escolas Particulares (Sinep) em cima de normas e regras que possibilitem um distanciamento num ensino híbrido – modelo no qual alunos se revezam em aulas presenciais e online.

Outra definição é que, desta forma, as instituições de ensino privado de Macapá ficam livres para escolher a data de retorno das atividades híbridas.

“Estamos verificando um número de crianças e jovens com adoecimento mental pelo isolamento e porque já ficou claro que as crianças têm pouca transmissibilidade e precisam voltar à sua rotina normal de aulas”, destacou Furlan.

Segundo ele, nos meses de fevereiro e março será finalizado o ano letivo de 2020 municipal. E em 1° abril será iniciado o ano letivo de 2021, possivelmente com o mesmo sistema híbrido das instituições particulares.

Novo protocolo preventivo

Furlan falou de um novo protocolo covid que passará a ser utilizado. Acontecerá com a profilaxia: profissionais da saúdem com azitromicina e nitazoxanida; pessoas em contato com doentes, unidades sentinelas que serão pontos de acompanhamento de infectados; e ampliação das unidades volantes.

“Vamos seguir o protocolo que nos foi apresentado na segunda-feira (4), aqui, nesta sala, pelo comitê covid composto pelo Dr. Pedromar e Dr. Patrício, que é um modelo que segue o município de Porto Feliz, em São Paulo. Estamos nos preparando, também, para protocolo de prevenção da população em geral e de assintomáticos, ou seja, quem puder, quiser, não tiver contraindicação, vai tomar a cada 15 dias a azitromicina e a nitazoxanida”, detalhou o prefeito.

Esse protocolo deve iniciar de 10 a 15 dias. Furlan destacou ainda que o decreto não pode ser alterado com mais flexão neste momento sem ter colocado em prática as medidas da atual gestão.

Atividades sociais e econômicas

Bares, boates, clubes de lazer, empresas de promoção, organização e produção de feiras e eventos, piscinas com bolinhas é parques de diversão, continuarão suspensos, até iniciar o novo protocolo.

“Quero deixar claro para esses trabalhadores que hoje estão suspensos, que o decreto é de apenas 9 dias. Eu vou chamar essas categorias para a gente discutir e buscar alternativas para que eles possam retornar a suas atividades profissionais”, garantiu o prefeito.

O que muda efetivamente nesse decreto. Veja:

Funcionamento do estacionamento na extensão da orla e demais vias, sai de 21h para até 23h. O objetivo é evitar que veículos sejam guinchados;

Funcionamento de restaurantes sai de 22h para até 23h;

Funcionamento de academias sai de 22h para até 23h.

A fiscalização será intensificada para se fazer valer cumprir o que determina o executivo municipal. Outra novidade é que aulas presenciais já tem previsão para retorno.