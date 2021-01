Bala é pressionado a exonerar novo secretário de obras de Santana

Anderson Almeida (camisa vermelha) tem condenação por abuso de poder e está com os direitos políticos suspensos

Por SELES NAFES

A nomeação do novo secretário de Obras da cidade de Santana, município a 17 km de Macapá, está sendo questionada pelo Ministério Público do Amapá. Numa recomendação encaminhada ao prefeito Bala Rocha (PP), a promotora Gisa Chaves lembra que o Anderson Almeida é condenado pela justiça.

Anderson Almeida era vereador quando foi processado por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2016. Ele foi acusado de construir um barracão em troca de votos de pescadores. Inelegível com decisão transitada em julgado, ele foi impedido de participar das eleições de 2018, quando tentava se candidatar a deputado federal.

Entre as penalidades, cita a promotora, está a proibição de contratar com o poder público pelo prazo de três anos. Ele também está com os direitos políticos suspensos até 2024.

“O gestor público que nomear para o cargo de secretário cidadão que não esteja em pleno gozo dos direitos políticos poderá incorrer em ato de improbidade administrativa”.

A prefeitura ainda não se pronunciou sobre o assunto.