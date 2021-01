Bala e Waldez fecham acordo para asfaltamento de 30 km em Santana

Os dois também conversaram sobre um plano de vacinação contra a covid-19

Compartilhamentos

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), e o prefeito de Santana, Bala Rocha (PP), fecharam um acordo para que a segunda cidade mais populosa do Estado receba 30 km de asfalto em 2021. O anúncio foi feito no fim de sexta-feira (9).

A prefeitura vai apresentar ao estado os nomes das ruas e avenidas que precisarão receber intervenção. De acordo com Bala Rocha, a bancada federal conseguiu mais recursos para outros 60 km.

“Além do recurso da bancada, vamos executar mais 30 quilômetros de asfalto, que estão em processo de licitação e planejamento com a prefeitura”, comentou Waldez.

Vacina

Waldez e Bala também conversaram sobre o plano de vacinação contra a covid-19, e o prefeito, que é médico, avaliou que o governo é quem deve coordenar as ações em todos os municípios.

“Defendo que o plano deve ser coordenado pelo Estado e que os municípios devem estar articulados para seguirmos juntos”, afirmou Rocha.