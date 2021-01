Bandidos invadem casas de policiais na mesma noite

A Polícia Militar continua fazendo diligências em busca dos criminosos em Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Duas ocorrências registradas entre a noite de quinta-feira (7) e a madrugada desta sexta (8), mostram o tamanho da audácia dos criminosos em Macapá. Dois policiais militares tiveram as casas invadidas e pertences roubados num espaço de 6 horas de tempo.

Segundo a Polícia Militar, o 1° caso ocorreu por volta de 22h20, na Avenida Maria Quitéria, no Bairro Santa Rita, região central da capital. Três homens armados adentraram a residência do policial e fizeram a família dele refém.

Os bandidos levaram 3 TV’s, 3 celulares, R$ 2 mil, joias de ouro e fugiram no carro do militar, que estava na residência. Equipes do 6° realizaram diligências e, na manhã desta sexta-feira (8), conseguiram recuperar parte dos pertences e achar o veículo, que estava abandonado próximo ao Fórum de Macapá.

No 2° caso, por volta de 3h50, na Rua 30 de Julho, no Bairro Laurindo Banha, também na zona sul, a vítima denunciou que três infratores invadiram a residência. O militar não estava em casa, mas a esposa dele e os dois filhos foram feitos reféns. As vítimas foram amarradas enquanto os bandidos agiam.

Vários objetos e pertences foram levados, além de uma arma de fogo da PM que está cautelada para o policial.

Apesar das mesmas características dos roubos e dos assaltantes, a polícia ainda não tem certeza de que o mesmo grupo criminoso agiu nos dois casos. Para a corporação, o mais provável é que se trate de uma coincidência os dois crimes parecidos na mesma noite.

“Eles iriam assaltar as residências e por coincidência foram residências de dois policiais. Mas nós não temos registros de quantidade expressiva, ou algo, que indique que eles foram direcionados nessas residências. Os policiais são vítimas como qualquer outra pessoa também”, afirmou o porta-voz da PM, tenente Josiagab.

A PM também informou que além dos materiais já recuperados, continua realizando diligências.