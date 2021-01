Bandidos invadem UBS e levam carro da diretora

Carro ainda não foi encontrado. Caso ocorreu na UBS Marcelo Cândia, na zona norte. Diretora conseguiu se jogar do veículo

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Minutos de pânico tomaram conta de duas trabalhadoras na Unidade Básica de Saúde (UBS) Marcelo Cândia, no Bairro Jardim Felicidade, na zona norte de Macapá.

A diretora da UBS, Ennyellen Campos Sales, de 34 anos, e a enfermeira Katiane Andrade, de 34 anos, estavam finalizando o expediente quando se dirigiram para a garagem da unidade.

A enfermeira Katiane já estava dentro do carro da colega de trabalho, um carro Toyota modelo Corolla, de cor azul marinho, quando as duas foram surpreendidas por três bandidos armados.

O assalto ocorreu por volta das 22 horas e Katiane conseguiu sair do carro. Os bandidos tentaram forçar e conseguiram colocar Enyellen dentro do veículo para ser levada com eles.

Foi quando a fisioterapeuta lutou bastante para tentar se desvencilhar, e os bandidos começaram a movimentar o carro. Ennyellen ia com parte do corpo para fora e conseguiu se jogar do veículo poucos metros à frente.

Falta de segurança

Katiane falou sobre a falta de segurança no local, sobre o fato de já terem pautado o tema e pouco reforço tenham conseguido. A UBS Marcelo Cândia funciona 24 horas, mas no momento não havia muitos pacientes, nem muitos funcionários. Havia um vigilante armado na hora exata do roubo, mas este não reagiu.

A Polícia Militar do Amapá foi acionada e chegou rapidamente, mas até o momento, nenhum sinal dos bandidos nem do carro que foi levado pelos assaltantes.

“Ali é um perímetro que requer uma segurança, um local muito afastado, perto de áreas de pontes, a polícia chegou imediatamente, mas até agora não conseguiu pegar os bandidos e nem achar o carro. Não tem segurança, a gente sempre pediu, e é meio que complicado, porque tem uma vigilância armada lá dentro e no momento que ocorreu isso o vigilante ficou só olhando do outro lado, não fez nada. Então isso é um fato complicador, a gente prima por confiança e no momento que precisa não tem esse apoio”, desabafou a enfermeira Katiane.

Agora as vítimas estão procurando informações sobre o veículo. Quem tiver qualquer informação ou pista que possa ajudar a fisioterapeuta a reaver seu carro, pode ligar para os números (96) 981268254 ou (96) 99149-9121.