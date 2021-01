Bebê de 2 meses é achado morto em Macapá

O corpo foi encontrado em uma área de ponte da 17ª Avenida do Bairro Congós, zona sul da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um bebê de apenas dois meses de vida amanheceu morto neste domingo (17), na cama onde dormia, em uma casa em área de pontes na 17ª Avenida do Bairro Congós, zona sul de Macapá. O Samu esteve no local e confirmou o óbito.

Uma equipe do 1º Batalhão da PM isolou a casa, por volta de 10h, e preservou o local até a chegada da perícia.

O Portal SelesNafes.com conversou com um profissional de saúde que esteve na casa. Ele informou que existem indícios de asfixia. À PM, a mãe negou que tenha rolado ou dormido por cima do menino. Ela se demonstrou bastante abalada com o acontecido.

Um vizinho, Cesar dos Santos, falou à reportagem que a criança apresentava problemas respiratórios e que chegou a socorrê-la há alguns dias.

“Ele se sufocava com coisas [secreções] do nariz dele mesmo. Uns três dias atrás, eu cheguei a chupar o nariz dele pra tirar catarro, ele tinha esse problema. Todo mundo sabia aqui, todo mundo gostava ele, pegava pra brincar no colo. Não sei o que aconteceu, só Deus que sabe, e a perícia, que vai saber agora”, disso o vizinho.

Segundo o que foi apurado pela equipe policial, na cama estavam o bebê, a mãe e mais uma criança de 1 ano e meio. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que esteve no local. O laudo pericial que vai apontar a causa da morte sai em até 30 dias.