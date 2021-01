BR-156 fica interditada após caminhão derrapar e ônibus atolar

Fluxo de veículos está interditado desde a madruga desta terça-feira (26), na região sul da rodovia federal do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O trânsito ficou interditado desde as primeiras horas da madrugada desta terça-feira (26) no trecho sul da BR-156 depois que um caminhão derrapou e um ônibus atolou na via, impossibilitando a passagem de outros veículos pela pista.

A informação foi confirmada e repassada pela Polícia Rodoviária Federal. O fato aconteceu próximo da comunidade de Água Branca do Cajari, a aproximadamente 65 km do município de Laranjal do Jari.

O caminhão, que aparentemente transporta uma carga, acabou saindo do leito da pista lisa após escorregar no barro. O veículo ficou atravessado e ocupou grande parte da rodovia.

Um ônibus da empresa Santanense, que fazia linha Laranjal do Jari no sentido Macapá, tentou passar pelo lado do caminhão e o barranco cedeu, atolando o ônibus. Não há informações de feridos.

“Situação de momento é de interdição total da BR-156 naquele trecho. A PRF verifica a viabilidade de mandar uma equipe ao local, pois como não houve acidente, a qualquer momento uma máquina pode retirar os veículos do leito e liberar a pista”, comentou o Inspetor Francimuller, da PRF.

Não há passageiros no ônibus que seguia para Macapá. Alguns retornaram para o Jari e outros seguiram a viagem em outros veículos.