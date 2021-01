Cadastro e recadastro da meia-passagem começa por agendamento

Para continuar usufruindo do benefício em Macapá e Santana, e outros municípios, estudantes devem fazer o recadastro.

Já está ativo nesta segunda-feira (11), o agendamento para cadastro e recadastro do cartão de meia-passagem para estudantes do Amapá. O serviço é feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap).

O agendamento será das 9h às 17h pelo número 3222 7988. Os usuários também poderão solicitar a primeira e a segunda via do cartão eletrônico. Documentos solicitados deverão ser enviados pelo e-mail [email protected].

Para recarga, não é necessário agendar, e o usuário pode fazer o procedimento sem sair de casa, por meio do RecargaPay, que firmou parceria com o Setap.

Para realizar cadastro, por exemplo, o estudante pode enviar por e-mail declaração escolar, comprovante de residência e RG ou certidão de nascimento. Para o recadastro, é preciso enviar apenas a imagem do Cartão e a declaração escolar.

O agendamento é feito em no máximo 48h para que o estudante receba o cartão e efetue o pagamento da taxa.