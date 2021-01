Caminhoneiros interditam rodovia no Amapá

Condutores colocaram caminhões no trecho sul da BR-156, a cerca de 180 km de Macapá.

A Polícia Rodoviária Federal teve que negociar com caminhoneiros a desobstrução da BR-156, trecho sul, que foi interditada pelos motoristas em protesto pelas condições da via naquela região do Amapá.

Os caminhoneiros estacionaram os veículos na pista, impedindo a passagem, na manhã deste domingo (31), à altura do KM-87, na localidade da Água Branca do Cajari, a cerca de 180 km de Macapá.

A PRF chegou ao local logo após o início da manifestação. Em contato com diretores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ficou acordado o prazo de 15 dias para máquinas iniciarem obras de infraestrutura e reparo na pista.

A notícia dada pelos policiais diminuiu a tensão no local e os manifestantes liberaram a via. No entanto, deixaram os caminhões no acostamento. Eles querem uma garantia concreta de que os serviços irão iniciar já nesta segunda-feira, 1º de fevereiro.

A PRF segue na interlocução com os manifestantes. A polícia informou que as lideranças do movimento foram identificadas e que “serão acionadas judicialmente em caso de descumprimento de ordem legal”.