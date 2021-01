Câncer: após perder a irmã, mulher corre contra o tempo para se salvar

Maria Elieuza Rodrigues Rocha, de 54 anos, mora no Jardim Açucena, zona sul de Macapá, e precisa de cirurgia para retirar uma das mamas que está com um tumor.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A técnica em enfermagem Maria Elieuza Rodrigues Rocha, aos 54 anos, está com câncer e precisa de cirurgia e tratamento com urgência.

Com histórico familiar, Maria perdeu a irmã para a doença há cerca de dois anos. Trata-se de um câncer de mama, descoberto em estágio avançado. No setor público, há os exames, tratamento e cirurgia, mas a família teme pelo tempo.

Como a descoberta de um tumor na mama e outro na axila se deu no estágio quatro, momento no qual a doença já progrediu bastante, esperar pelos trâmites normais na rede pública do SUS não é uma opção.

Maria terá que fazer a operação de retirada completa de um dos seios e a família corre contra o tempo para levantar dinheiro.

“A gente descobriu pouco mais de um mês atrás e nossa família já tem o diagnóstico, tipo hereditário, a minha mãe perdeu a irmã dela há dois anos atrás pro câncer de mama também” contou a filha Anna Clara Cambraia.

Maria está lutando pela vida, ainda quer ver um neto crescer, se formar e aproveitar tudo o que ainda tem pra viver. A filha conta que o diagnóstico assustou, mas eles estão firmes.

Maria, que mora no Jardim Açucena, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá, mora com dois filhos e, apesar de tudo, está confiante na sua cura.

Ajuda

A técnica em enfermagem não está trabalhando no momento e o tratamento, com a urgência necessária para o caso, é caro para a família.

“Ela precisa de vários exames que são caros, os mais baratos a gente já está conseguindo fazer que a gente montou um flyer, pedindo a ajuda de todos, e as pessoas estão ajudando um pouco, mas estão ajudando, graças a Deus. Porém, ela precisa retirar a mama, que é no valor acima de 17 mil e tem que fazer outros exames bem mais caros, que é pra iniciar a quimioterapia”, concluiu Anna Clara.

Amigos estão realizando rifas, fazendo doações e a família pede para quem puder colaborar, que ajude.

Para doações:

Banco Nubank

Agência 0001

Conta: 65540816-4

Eduardo Rocha Cambraia

CPF 036.419.472-35

Banco do Brasil

Agência 2825-8

Conta 64450-1

Anna Clara Rocha Cambraia

CPF 703.295.072-81.