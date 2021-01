Carro roubado em Macapá é encontrado no Jarí

Chamou a atenção dos guardas civis o caro ser de uma versão de 2020 e estar com placa de modelo antigo. Três suspeitos foram detidos.

Por OLHO DE BOTO

A Guarda Civil do município de Laranjal do Jarí recuperou, na madrugada de domingo (24) uma picape Strada que havia sido roubada em Macapá, a 285 km. Três homens suspeitos foram presos.

O veículo, que já estava de placa clonada e com ‘nova’ documentação, tinha como destino – segundo os suspeitos detidos – a cidade de Santarém no Pará, conhecida rota de veículos roubados no Amapá.

De acordo com relatório de ocorrência, a equipe da GCM patrulhava o Bairro Malvinas, quando avistou o veículo estacionado na Rua da Usina e desconfiou. Os guardas estranharam o fato de o veículo ser de uma recente versão, 2020, e o tipo da placa ser antigo.

É que desde 2019, carros novos já são emplacados com o novo modelo de placa da resolução 780/19 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Olhando mais de perto, os agentes observação adulterações nos vidros do carro.

Eles então fizeram uma pesquisa e descobriram que um carro de mesma versão de fábrica havia sido roubado da capital dias antes. Entraram em contato com o proprietário que lhes repassou características da sua picape, como um amassado na lateral direita e um risco na tampa da carroceria. Os sinais conferiram.

Os guardas então decidiram fazer uma campana e esperar o “novo dono” aparecer. Por volta de 6h, três homens chegaram para buscar o carro e foram surpreendidos. Eles ainda chegaram a apresentar um documento do carro, que não os livrou, ao contrário, só evidenciou mais ainda adulterações no carro.

Na delegacia do município, um dos suspeitos confessou que eles enviariam o carro para o Pará estado vizinho e que um outro suspeito havia comprado o carro por R$ 30 mil. O preço de mercado do veículo gira em torno de R$ 80 mil.

Na segunda-feira (26), o verdadeiro proprietário chegou a Laranjal do Jari e conseguiu reaver o carro.