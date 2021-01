Cercados pela PRF, assaltantes quebram celulares antes de serem presos

Vítima foi um motorista de aplicativo. Abordagem ocorreu no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois detentos do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), que estavam cumprindo pena no regime semiaberto, foram presos com porções de cocaína e uma arma de fogo, em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, no fim da tarde desta terça-feira (12), no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Conforme informações apuradas pelo inspetor Haroldo Silva, os criminosos, identificados como Diogo Rodrigues Barbosa, de 19 anos, e Alonso Almeida da Silva Júnior, 31 anos, são apontados como autores de um roubo ocorrido horas antes da prisão.

A vítima teria sido um motorista de aplicativo contratado para levar quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, do Conjunto Macapaba até o Curiaú, ambos na zona norte. Depois seguiram com o motorista até o Bairro Brasil Novo, onde renderam a vítima e levaram o celular dela e toda a renda do dia.

O motorista conseguiu informar a PRF, e, horas depois, dois suspeitos foram localizados. No momento da abordagem, os suspeitos quebraram os dois celulares que usavam.

“Quando viram que não havia mais como escapar, de imediato, cada um deles jogou o celular com força no asfalto, quebrando os aparelhos. Com certeza iam praticar mais um assalto, estavam bem armados, com seis cartuchos”, desconfiou o inspetor Haroldo Silva.

Os detentos foram apresentado à Polícia Civil, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Cisop) do Bairro Pacoval. Os celulares serão periciados.