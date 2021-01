Chefe do crime organizado no Pará morre em troca de tiros em Macapá

Michel Gordo confrontou policiais civis amapaenses e paraenses no Bairro Universidade, zona sul da capital do Amapá. A mulher dele também foi presa.

Por OLHO DE BOTO

Um dos chefes do crime organizado no Pará foi morto em troca de tiros com policiais amapaenses e paraenses na manhã desta quarta-feira (13), em Macapá.

Segundo a polícia paraense, Antônio Miguel da Costa Bastos, o Michel Gordo, que estava foragido do Pará, era membro de uma facção que atua dentro e fora de presídios brasileiros. Ele era um dos foragidos mais procurados do estado vizinho.

A mulher do criminoso, Rosemeire Maia dos Passos, de 37 anos, também foi presa. Ela também estava foragida e, segundo a polícia, atuava no tráfico de drogas na capital amapaense, onde morava desde o ano passado.

A troca de tiros ocorreu na casa onde casal morava, localizada na Ponte do Gonzaguinha, no Bairro Universidade, periferia da zona sul de Macapá.

De acordo com o agente Pascoal, chefe de operações da Divisão de Capturas da Polícia Civil Amapaense, a investigação para localizar o paradeiro de Michel Gordo iniciou no mês de outubro de 2020.

Este mês conseguiram encontrar o procurado e organizaram uma ação para capturá-lo. Por ele ser um indivíduo altamente perigoso, que chegou a invadir delegacias no Pará para tentar eliminar policiais, a ação foi reforçada com o apoio do Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá e agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil paraense.

E foi como os policiais imaginavam: Michel Gordo recusou a se entregar. A polícia chegou ao local ainda pela madrugada, mas só agiu por volta de 6h. Houve intensa troca de tiros antes do criminoso cair.

“Fizemos o cerco desde 3h30 da madrugada para garantir que todas as rotas de fuga seriam cobertas pelos policiais. A casa fica no meio da área de ponte, de difícil acesso. Aguardamos o horário legal para ir à captura. Ele percebeu a nossa aproximação, nos recebeu a tiros e tivemos que revidar”, informou o agente Pascoal.

De acordo com a investigação, Michel Gordo chegou ao Amapá em meados de 2020. Logo se estabeleceu numa área de pontes e abriu uma pequena mercearia para não levantar suspeitas e se passar por comerciante.

Mas, de acordo com a polícia, o negócio era apenas de fachada. Na verdade, ele arregimentava novos membros para a facção a qual pertence – grupo criminoso do Rio de Janeiro – para atuar em roubos e no tráfico de drogas.

O delegado Fábio Araújo, diretor do Departamento de Polícia Especializada (DPE) do Amapá, Michel Gordo tinha um nível de chefia dentro da organização criminosa na Região Norte. Ele tinha 5 mandados de prisão em aberto no Pará, um deles por atacar uma delegacia no município de São Domingos do Capim, ocasião em que deu 10 tiros em um policial civil, que sobreviveu e identificou Gordo.

“No Pará, ele comandava a ação criminosa da facção em Belém e São Domingos. E já estava se ramificando aqui, no Amapá”, reforçou o delegado.

A esposa do traficante, que também estava com a prisão decretada, será recambiada ao Pará, para o presídio de Americano.