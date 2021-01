Ciclista morre atropelado em rodovia; motorista fugiu

Acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (4), na Região Metropolitana de Macapá e Santana.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado por um veículo em alta velocidade na noite desta segunda-feira (4). O caso ocorreu por volta de 22h, na rodovia Duca Serra, próximo à subestação da Eletronorte, quase entrada de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

De acordo com o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), a vítima trafegava de bicicleta pela margem e teve o corpo arremessado por vários metros ao ser atingida. O motorista fugiu do local do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a será acionado, mas só constatou o óbito quando chegou ao local.

Segundo a tenente Daniele Santos, do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), a vítima não possuía nenhuma identificação, apenas uma mochila nas costas, que carregava material de trabalho. O trecho escuro na região, que passa por obras, pode ter contribuído para o acidente.

“Desde o ano passado essa rua não é sinalizada. Não tem vias de acesso para pedestres e também há questão de veículos longos. É possível observar que falta muita iluminação e isso impede até a observância das pessoas que vão passando por aqui, que além de acidentes, correm risco de roubo”, disse a policial.

O corpo da vítima foi removido pela Polícia Técnico-Científica do Amapá (Politec). Quem presenciou o acidente ou conhece uma pessoa com mais de 40 anos desaparecida, pode entrar em contato com o número 190.