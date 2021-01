Colisão deixa 4 mortos na BR-210

O grave acidente envolvendo um carro e um caminhão ocorreu a 17 km de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um grave acidente envolvendo um caminhão baú e um carro de pequeno porte deixou quatro mortos e dois feridos na tarde desta segunda-feira (11), na BR-210, rodovia federal conhecida como Perimetral Norte. A colisão entre os veículos ocorreu por volta de 16h30, a 17 km de Macapá.

O trânsito teve que ser interrompido por mais de três horas para que Bombeiro e Samu pudessem resgatar os sobreviventes e desobstruir a via.

A Polícia Rodoviária Federal, que controlou o fluxo no trecho após o acidente, ainda não se pronunciou. No entanto, a reportagem do Portal SN.Com apurou que o carro, modelo Gol, de cor branca, fazia o transporte de passageiros de Macapá para o município de Porto Grande – atividade conhecida como ‘pirata’ – quando colidiu com o caminhão.

Das cinco pessoas que estavam no Gol, quatro morreram: o motorista e três passageiros. O sobrevivente foi transportado para o Hospital de Emergências de Macapá.

O capitão Helder, do Corpo de Bombeiros, disse que o resgate dos corpos das ferragens demorou mais de uma hora. Ele falou do atendimento:

“A vítima que encontramos com vida, ela estava consciente. Era um senhor. Expliquei a ele os procedimentos que seriam feitos para que ficasse mais tranquilo, então conseguimos retirá-lo rapidamente. Não sabemos a dinâmica do acidente, mas tudo indica para uma colisão frontal. Foi um choque muito violento, as peças do motor foram para cima do motorista e do passageiro do banco da frente”, informou o oficial.

O motorista do caminhão também foi conduzido ao hospital na capital – o estado de saúde dele não foi informado. Até as 19h30, apenas o motorista do Gol havia sido identificado: Rildo dos Santos Maciel, de idade não informada.

A PRF disse que só vai se pronunciar sobre as circunstâncias do acidente e identificação das vítimas nesta terça-feira (12).