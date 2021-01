Colisão entre caminhão e picape deixa um morto e um ferido

Acidente ocorreu na noite desta terça-feira (7), na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O motorista de uma picape, identificado como Gilvan Gomes Rocha, o Baiucão, morreu na rodovia do Km-09 (AP-440) após colidir contra um caminhão. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira, por volta de 19h, nas proximidades da linha F, zona oeste de Macapá.

De acordo com testemunhas, Gilvan tentava fazer uma ultrapassagem quando bateu no outro veículo que seguia na pista contraria. Ele ficou preso às ferragens e morreu no local.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPRE) teve que interditar o trânsito nos dois sentidos enquanto Samu e Bombeiros prestavam socorro às vítimas.

Militares do Corpo de Bombeiros tiveram muito trabalho para retirar o corpo da vítima. Eles levaram mais de uma hora para serrar ferragens e remover o painel do carro. Segundo o capitão Emanuel Ferreira, do Corpo de Bombeiros, a ocorrência envolveu equipes especializadas de três quartéis, Comando Geral, Zona Norte de Macapá e Santana.

A colisão também deixou o caminhão bastante avariado, o condutor do veículo de carga não ficou ferido com gravidade. Ele foi levado ao Hospital de Emergências pelo Samu.

Durante o resgate, o corpo de bombeiros encontrou garrafas de bebidas na carroceria da picape, contudo, foi ressaltado que isso não é indicativo para relacionar que o acidente tenha sido motivado por embriaguez ao volante.

O laudo pericial que vai definir as causas do acidente será emitido pela Polícia científica em até 30 dias.