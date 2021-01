Colisão entre embarcações deixa passageiros à deriva

O caso ocorreu no Rio Amazonas nas proximidades do balneário da Fazendinha, a 12 km do centro de Macapá

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A Capitania dos Portos do Amapá – órgão da Marinha do Brasil – confirmou ao portal SelesNafes.com um acidente marítimo envolvendo duas embarcações na manhã deste sábado (30).

O caso ocorreu no Rio Amazonas nas proximidades do balneário da Fazendinha, a 12 km do centro de Macapá. Ainda não há confirmação de feridos ou mortos. Mas, as primeiras imagens do local do acidente começaram a invadir as redes sociais. Elas mostram passageiros que teriam sido resgatados por uma terceira embarcação.

A colisão seria entre um navio mercante de grande porte e uma embarcação de pequeno porte de passageiros. A reportagem do Portal SN já está no local colhendo detalhes da ocorrência.