Com 114 casos, Santana lança ofensiva contra o sarampo

Campanha vai até o dia 24 de fevereiro, e também será feita de porta em porta

Todas as unidades de saúde serão usadas na campanha de vacinação da prefeitura de Santana, que também enviará equipes de casa em casa. O lançamento da campanha, que vai até o dia 24 de fevereiro, ocorreu nesta segunda-feira (18).

O público alvo são as crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos. Também serão ofertadas a tríplice e dupla viral para pessoas a partir de até 59 anos, e vacinas como a BCG, Tetravalente, VIP, Rotavírus, Pneumocócica 10, Meningocócica C e febre amarela, entre outras.

Santana enfrenta um surto de sarampo que já tem 114 casos confirmados. Outros sete pacientes estão sendo avaliados.

O prefeito Bala Rocha (PP) foi vacinado num gesto que simbolizou o início da campanha.

“Abrimos a varredura multivacinal com o compromisso de total apoio da gestão e faço um convite às famílias santanenses para que todos e todas possam comparecer nas UBS’s. Todas estão funcionando e é importante levar as crianças menores de 5 anos para atualizarem as suas cadernetas”, disse o prefeito.