Com idosa imunizada em abrigo, Amapá começa vacinação contra covid-19

Uma enfermeira foi a primeira a ser vacinada em Macapá. Além dela um indígena e uma idosa também foram os primeiros a serem imunizados.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A enfermeira Kátia Regina Marinho, de 55 anos, o indígena Demétrio Amisio Tiriyó, de 46 anos, e a idosa Brasiliana Lacerda Trindade, 68 anos, foram as primeiras pessoas vacinadas contra a covid-19 no Amapá.

A imunização foi feita na manhã desta terça-feira (19) quando o Governo do Estado deu início à campanha de vacinação contra covid-19. O ato simbólico foi realizado no Palácio do Setentrião, sede do Executivo Estadual, em Macapá, com a vacinação de Kátia e Demétrio.

A enfermeira foi a primeira a ser vacinada. Ela atua há mais de duas décadas na área da saúde e trabalha no Hospital de Emergência de Macapá, onde atou no combate a covid na situação mais crítica da pandemia e viu pessoas morrerem.

“É um momento de gratidão, me sinto muito honrada em ser a primeira e representando uma categoria tão importante. Que seja um momento de mudança e esperança para nosso povo. Foi um presente”, comentou.

O Tiriyó Demétrio, que também é enfermeiro, falou que seu ato serve como estímulo para que os povos indígenas e a população não tenham medo de se vacinar.

“Sofremos muito em 2020. Graças a Deus, chegou a vacina aqui no estado do Amapá. Os povos indígenas ainda não estão confiando, mas tomei para incentivar meu povo a tomar vacina”, disse.

Brasiliana recebeu a vacina no Abrigo São José, onde reside, já que é do grupo de risco. Um vídeo do momento tão aguardo foi gravado e exibido na solenidade de lançamento da campanha no Setentrião.

O 1° lote com 31 mil doses da vacina Coronavac, do Instituto Butantan, produzida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, chegou com atraso ao Amapá, por volta de 3h30 da madrugada de hoje.

Deste 1º lote, 15 mil serão prioridade conforme o Plano Estadual de Imunização, e 16 mil que o Ministério da Saúde destinou à população indígena, conforme Plano Nacional de Imunização.

De acordo com o governador Waldez Goés, a distribuição dos lotes já começou para todo o Amapá. Para os municípios de Oiapoque, Laranjal e Vitória do Jari, será necessário transporte aéreo.

O gestor destacou que devem ser imunizados neste primeiro momento profissionais da saúde da linha de frente do enfrentamento à covid, idosos institucionalizados [130 em Macapá e Santana] e indígenas.

Goés prevê que em cerca de 10 dias, mais doses da vacina cheguem no estado para atender demais pessoas dos cerca de 170 mil pessoas dos grupos prioritários.

“Vamos distribuir a vacina com o acompanhamento das forças de segurança estadual e nacional para que cumpra o seu devido papel de chegar a quem deve chegar neste momento. Assim que nós tivermos aprovado pela Anvisa os 4 milhões de doses que o Butantan pediu autorização para serem utilizadas, o sistema nacional irá redistribuir para todo país”, garantiu Waldez.

Ao reforçar que o estado está estruturado, o governador destacou ser “a luta da ciência pela vida para combater o negacionismo”.