Compensação do apagão será a primeira pauta de 2021, explica Acácio

Quando o Congresso Nacional aprovou a MP da transferência das terras da União para o Amapá, no fim de 2020, o deputado federal Acácio Favacho (Pros) conseguiu articular que o texto final tivesse um gatilho: Se a União demorar ano e meio para regularizar as terras, esse dispositivo permite que os estados tenham autonomia para conduzir o processo. Esse foi um dos assuntos debatidos no SNTV com o líder do Pros na Câmara dos Deputados. O parlamentar também adiantou que a compensação do apagão será a primeira pauta a ser analisada após o recesso parlamentar. Assista.