Condutor de BMW tem prisão preventiva decretada

Em depoimento, Dawson admitiu estar dirigindo a quase 120 km/h. O acidente ocorreu em Macapá, na noite de sexta-feira (15).

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O juiz plantonista João Matos Júnior converteu em preventiva, na noite de domingo (18), a prisão flagrante de Dawson da Rocha Ferreira, de 39 anos. Ele dirigia o carro de luxo envolvido em um acidente que matou dois trabalhadores de um restaurante de Macapá, na última sexta-feira (15).

A decisão ocorreu durante audiência de custódia onde a defesa pedia a substituição da prisão por medidas restritivas.

Dawson foi preso na tarde de sábado (16) quando deixava o Hospital de Emergência de Macapá, onde foi atendido após o acidente. O chef de cozinha Mickel da Silva Pinheiro, de 49 anos, e a ajudante de cozinha Rosineide Batista Aragão, de 42 anos, que estavam no Celta, morreram no local e ficaram com os corpos presos entre as ferragens.

A Polícia Civil juntou ao auto de prisão em flagrante imagens que indicavam que o motorista estava em um bar ingerindo bebida alcoólica antes do acidente. Durante o depoimento, Dawson se negou a fornecer material biológico para teste de alcolemia e toxicológico, mas um exame clínico constatou ingestão de álcool e de cocaína – sem atestar embriaguez, no entanto. Porções da droga foram encontradas no carro dele.

Em depoimento, admitiu que dirigia numa velocidade entre 100 km/h e 120 km/h na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, entre as ruas Paraná e Santa Catarina, zona oeste da capital. O BMW colidiu com o Celta das vítimas, que fazia uma conversão. Um vídeo mostra o momento da colisão e o Celta sendo arrastado por dezenas de metros.

Ao decidir sobre o caso, o juiz João Matos citou a necessidade de garantir a segurança da sociedade, e analisou o resultado do exame clínico e a velocidade do BMW no momento do acidente.

“(…) Há indícios de velocidade excessiva e ilegal imprimida no veículo, em via pública, atitude dotada de irresponsabilidade e desprovida de senso mínimo da existência de normas de convívio em uma coletividade, que veio a acarretar a morte de duas pessoas. Portanto, evidente o risco que impõe à ordem pública”.

O Portal SelesNafes.Com não conseguiu confirmar se Dawson já foi transferido para o Iapen.