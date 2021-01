CoronaVac: com eficácia comprovada, Randolfe articula vacina para municípios

Parlamentar confirmou agenda em São Paulo para tratar da aquisição de doses do imunizante para os municípios do Amapá.

Após o anúncio da eficácia da vacina CoronaVac produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo, na última quinta-feira (7), o senador Randolfe Rodrigues (Rede) confirmou agenda na capital paulista para articular aquisição de doses do imunizante para os municípios do Amapá.

Segundo o Instituto, a CoronaVac tem eficácia de 78% contra a covid-19 em testes feitos no Brasil e comprovou 100% de eficácia em casos graves. Isso significa que entre os voluntários vacinados nenhum apresentou quadro grave da doença. A vacina é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

No Amapá, até o momento, as prefeituras de Macapá e de Tartarugalzinho confirmaram interesse e formalizaram o pedido de vacinas ao Butantan.

No próximo dia 15, Randolfe, junto com os prefeitos Antônio, de Macapá, e Bala Rocha, de Santana, cumprirão agenda no Palácio dos Bandeirantes para encontro com o governador João Doria. O objetivo é garantir os trâmites e a logística para envio da CoronaVac aos municípios amapaenses interessados.