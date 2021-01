Covid-19: Randolfe leva prefeitos para agendas sobre aquisição de vacinas

Os prefeitos de seis municípios, incluindo a capital, Macapá confirmaram presenta nas reuniões.

O senador Ranfolfe Rodrigues (REDE-AP) convidou os prefeitos dos 16 municípios do Amapá para participar de três agendas fora do estado sobre a distribuição da vacina contra a covid-19.

Seis prefeitos confirmaram presença na agenda de São Paulo: Antônio Furlan (Macapá), Sebastião Bala Rocha (Santana), Bruno Mineiro (Tartarugalzinho), Dudão Costa (Mazagão), Márcio Serrão (Laranjal do Jari) e Ary Duarte (Vitória do Jari).

Segundo a agenda, o primeiro compromisso será nesta terça-feira (12) na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, onde será apresentada a vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford.

As demais reuniões serão em São Paulo na sexta-feira (15), no Instituto Butantan, para conhecer a vacina CoronaVac, no Palácio dos Bandeirantes com o governador, João Dória.

As duas vacinas já tiveram seu pedido de uso emergencial protocolado à Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no último dia 8.

É a terceira vez que Randolfe viaja a São Paulo para discutir a distribuição da vacina no Amapá.

“Somente com o planejamento e a rápida vacinação da nossa população, conseguiremos superar a pandemia que já infectou mais de 70 mil e custou a vida de 962 amapaenses. A imunização é primordial para recuperarmos a economia e a normalidade das interações sociais”, argumentou o parlamentar.