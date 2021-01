Criança de 2 anos escapa da morte após ingerir arroz envenenado

O fato ocorreu na cidade de Oiapoque, a 590 km de Macapá. Criança comeu alimento com veneno para matar rato.

Por ANDRÉ SILVA

Uma criança de 2 anos que mora em Oiapoque, a 590 km de Macapá, foi parar no hospital após ingerir arroz com veneno para matar rato.

De acordo com um policial que atendeu a ocorrência e conversou com a equipe médica, a criança teria sido levada pelo avô à unidade.

O parente relatou que o neto havia ingerido uma pequena porção de arroz banhado em veneno líquido para rato, que teria sido colocado debaixo de um cômodo há 7 dias.

Após exames constatarem que a criança não apresentava mais sinais de intoxicação, ela foi liberada.

Acidentes domésticos

O fato aconteceu no último fim de semana na cidade fronteiriça amapaense e reacendeu o alerta para quem tem crianças em casa e faz uso de venenos para eliminar pragas, como rato.

Por isso, o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM) adverte as famílias do Estado, que têm esse hábito cultural para evitar esse tipo de acidentes domésticos.

“A forma preventiva é justamente evitar colocar esse tipo de material no chão. E quando tem criança, é melhor evitar colocar esse tipo de veneno com alimento que ela reconhece, como arroz, porque, por curiosidade, ela pode querer colocar na boca”, alertou o 1º tenente do CMB, Isaias Negreiros.

Ele ressaltou, ainda, sobre o perigo de outros produtos químicos como detergente, desinfetante que, geralmente, são coloridos e estão armazenados em embalagens transparentes.

“As famílias devem evitar armazenar esses produtos na parte de baixo de armários. Eles também devem ser mantidos fora do alcance de crianças”, finalizou.

O oficial não soube precisar quantas ocorrências dessa natureza foram atendidas pela corporação em 2020, mas adiantou que as guarnições espalhadas pelo estado sempre atendem esse tipo de chamado.