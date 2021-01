Criminoso que aterrorizava distrito morre em confronto com a PM

Conflito entre criminoso e policiais ocorreu na noite de sexta-feira no distrito de Anauerapucu, a cerca de 21 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Com uma vasta ficha criminal, Ronilson Gonçalves Ferreira, de 24 anos, morreu após confrontar policiais militares na noite de sexta-feira (15), no ramal do Marrocos, localizado no distrito de Anauerapucu, no município de Santana.

De acordo com o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), uma operação realizada pelo 4º Batalhão e o Bope buscou desarticular ações de criminosos na região, após moradores denunciarem intensos roubos, furtos e tráfico de drogas. Ronilson seria o criminoso que cometia e liderava essas ações criminosas ações.

Roni, como era conhecido, tinha passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) por diversos crimes. Ele fazia questão de se intitular integrante de organização criminosa para intimidar a população, segundo a polícia.

Ainda de acordo com o Ciodes, quando militares chegaram ao local indicado na denúncia, Roni tentou fugir pela área de mata. Ao ser dada a ordem de parada, ele teria atirado contra a equipe policial, que revidou. O infrator foi atingindo.

Como no local o sinal de telefonia não funciona, e equipe policial não conseguiu solicitar socorro médico especializado. Roni, então, foi colocado na viatura militar e levado ao Hospital de Santana, onde o óbito foi confirmado.

Com a auxílio de um cão farejador, foi encontrado no local porções de drogas, balança de precisão, munições calibre 12, uma tornozeleira eletrônica rompida. O revólver calibre 22 utilizado por Roni no confronto também foi apreendido.