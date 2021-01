Criminoso tenta escapar, atira contra o Bope e acaba morto

Caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (6), em Pedra Branca do Amapari, a 183 km de Macapá.

Um criminoso morreu, segundo o Bope, após atirar contra militares da Companhia de Operações Especiais (COE), na madrugada desta quarta-feira (6), em uma área conhecida como Morro do Macaco, em Pedra Branca do Amapari, a 183 km de Macapá.

Por volta de 3h, Malaquias Dasmasceno da Silva, de 23 anos, tentava escapar de uma abordagem dos policiais, que atendiam uma ocorrência de roubo, ameaça e tráfico de drogas na região.

De acordo com a Polícia Militar, o infrator era bastante conhecido por todas estas práticas na cidade. Em sua última ação criminosa, teria roubado um estabelecimento comercial, com a ajuda de um comparsa. Após o assalto, a dupla estaria intimidando a população, caso alguém indicasse sua localização.

Mesmo com receio, os moradores decidiram agir. O Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes) detalhou que uma denúncia anônima apontou o paradeiro dos suspeitos.

Quando a polícia chegou ao local, encontrou um homem em atitude suspeita, que ao avistar a equipe, fugiu para um terreno. Outro infrator, então, surgiu. Era Malaquias.

Ao notar que os policiais estavam em seu encalço, ele começou a efetuar disparos. No fogo cruzado, ele foi atingido. O socorro médico foi acionado, mas já não havia nada a ser feito. A Politec fez a remoção do cadáver.

Com Malaquias, a polícia informou ter encontrado substâncias entorpecentes e um revólver calibre 38, com as munições acionadas por ele.