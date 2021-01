De 5 mil concluintes do ensino médio, apenas 900 foram efetivos nas atividades

No Amapá, 4,1 mil concluintes estão com pendências nas atividades escolares entregues pela escola durante a pandemia e podem enfrentar problemas na liberação de documentos de conclusão de nível.

Por ANDRÉ SILVA

Cinco mil alunos de escolas públicas do Amapá, concluintes do ensino médio em 2020, vão fazer a prova do Enem no próximo dia 17 de janeiro.

De acordo com a Secretaria de Educação do Estado (Seed), os estudantes que participaram de todas as atividades pela internet ou que às fizeram em casa não terão problemas ao se matricularem em instituições de ensino superior, pois até o fim de fevereiro terão alcançado a carga horária necessária.

Contudo, segundo o Núcleo de Ensino Médio da Seed, dos 5 mil concluintes, apenas 900 participaram ativamente de todas as atividades escolares em 2020 desde que a pandemia começou. O dado é bastante significativo e alarmante ao mesmo tempo.

De acordo com a gerente do núcleo, Sara Ribeiro, uma grande força tarefa foi mobilizada em 2020, para garantir que os alunos do terceiro ano do ensino médio não fossem prejudicados por estarem longe da sala de aula, por ocasião da pandemia de coronavírus.

Com mais de 400 aulas online disponibilizadas no canal do YouTube da Central do Enem e atividades repassadas pelas escolas, segundo a gerente, os estudantes puderam dar continuidade aos estudos de casa. No entanto, a participação dos estudantes foi abaixo do esperado.

“A educação no Brasil inteiro está enfrentando ainda um desafio muito grande em relação a essa questão do desenvolvimento das aprendizagens essenciais na educação básica, como um todo. Mesmo diante desses desafios nós procuramos desenvolver um trabalho que alcançasse nossos estudantes concluintes, com esse foco ao Enem”, salientou Sara Ribeiro.

Ela garantiu ainda que os alunos que fizeram todas as atividades não precisam se preocupar, se caso precisarem de documento que comprove a conclusão do ensino médio no ato da matrícula nas instituições de ensino superior, pois, até o fim de fevereiro eles terão todas as horas 800 necessárias para isso.

“As escolas emitirão um documento aos estudantes. Esse é um trabalho que está sendo coordenado e organizado pelo núcleo de inspeção e organização escolar. Estamos com esse contato com esses estudantes que irão concluir até o final de fevereiro”, garantiu.

Quanto aqueles que não retornaram às atividades escolares, o núcleo trabalha com orientação do Conselho Nacional de Educação para solucionar o problema.

“Foi um trabalho significativo que as próprias escolas fizeram. O período letivo não se encerra. Em fevereiro, haverá uma chamada a todos os alunos que não enviaram de volta às atividades”, pontou.

A gerente fez um apelo aos pais, para que acompanhem os filhos quanto à conclusão das atividades entregues aos alunos pelas escolas.

“O nosso concluinte tem de 16 a 17 anos. Estamos trabalhando no sentido que as famílias deem atenção a isso. As escolas trabalharam com a família uma parte do currículo, na medida que as famílias retiraram seus kits merenda. Então, as escolas aproveitaram esse momento para trabalhar esse aspecto curricular com as famílias. Que os pais procurem com os alunos essas atividades que foram passadas, para que eles deem o retorno a escola”, orientou Sara Ribeiro.

Ela disse ainda que a Seed desenvolveu um sistema que avalia o engajamento do aluno referente às atividades fornecidas pelas escolas. Os que não deram esse retorno terão dificuldade em fazer o exame.

Reta final

Nos dias 13 e 20 de janeiro os estudantes que irão fazer o Enem terão a oportunidade de participar de um resumão com tudo o que foi estudado durante o ano. Os estudantes podem acessar o canal da Central do Enem no Youtube para assistir às aulas. Confira a programação:

Aulão virtual – 1º dia

Live: 13/01 – 14h às 18h30

– Linguagens com os Professores: Ilane Leite (Artes), Alexnara Maciel (Educação Física), Jonildo(Literatura e Língua Portuguesa) e Edison Pinto (Literatura e Língua Portuguesa)

– Ciências Humanas com os Professores Jetro Nadabe e Edivander Marinho (Geografia), Buraslan e Carlos Alberto (História), Romário (Filosofia) e Leonardo (Sociologia).

– Redação com os Professores Maria Cláudia (Gramática), Guaraci Pastana (Argumentação) e Wirley de Oliveira (Técnicas de Redação)

Aulão virtual – 2º dia

LIVE: 20/01 – 14h às 17h

Aulão de matemática com os professores:

– Brasil

– Alexandre

– Márcio Costa

– Rosely

Aulão de natureza com os professores:

– Ricardinho (Biologia)

– Sussuarana (Biologia)

– Jorge (Física)

– Sérgio (Física)

– Amauri (Química)

– Evandro (Química).