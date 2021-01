Decisão no STF pode extinguir reeleição para presidência da Assembleia

POLÍTICA NO AMAPÁ

Ministro Alexandre de Moraes suspendeu parte de uma resolução em Roraima que permitia recondução da mesa diretora da assembleia

Por SELES NAFES

Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pode acabar de vez com os projetos de reeleição de presidentes de assembleias legislativas e câmaras de vereadores de todo o país. Foi numa ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Psol contra a Assembleia Legislativa do Roraima.

O ministro atendeu pedido de liminar e suspendeu os efeitos do trecho de uma resolução que permitia a recondução da mesa diretora por mais de uma vez. No caso de Roraima, ele ainda determinou que seja realizada uma nova eleição. O processo ainda precisará ser julgado em definitivo pelo plenário do STF.

Moraes viu na recondução da mesa de Roraima “risco de dano de difícil reparação (periculum in mora), devido à possibilidade de funcionamento de Assembleia Legislativa sob a condução de Mesa Diretora eleita em desconformidade com a Constituição”.

O ministro lembrou que esse entendimento é o mesmo que definiu que não poderá mais haver reeleição para as presidências do Senado e da Câmara, o que impediu Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, ambos do DEM, de concorrerem a um 2º mandato.

No Amapá, Kaká Barbosa (PL) está no 3º mandato. Na Câmara de Vereadores de Macapá, Marcelo Dias (PPS) cumpre o 2º mandato, mas, no caso dele, isso não pode ser considerado recondução por se tratar de uma nova legislatura.

Sobre o novo entendimento do STF, Moraes destacou que a corte “clara e diretamente demonstrou a evolução de sua jurisprudência, com maioria pronunciando-se pela proibição de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas Mesas Diretoras dos órgãos legislativos, inclusive estaduais e distritais”.