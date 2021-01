Delegado explica prisão de acusado de estuprar menina seduzida no Facebook

O delegado Felipe Rodrigues contou que a garota teria sido reduzida pelo Facebook. FOTO: RODRIGO ÍNDIO

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá prendeu um homem de 21 anos acusado de seduzir e estuprar uma menina de 10 anos na última quinta-feira (21). O crime ocorreu no Bairro Novo Horizonte, no município de Santana, cidade a 17 km de Macapá.

O nome do acusado não foi divulgado. Em depoimento após a prisão em flagrante, que aconteceu por volta das 19h da mesma quinta-feira, ele confessou ter conhecido a menina no Facebook e a convidou para ir até a casa dele onde teria mantido relação sexual com o consentimento da menina. Em depoimento, ele alegou ter acreditado que a garota tinha 14 anos.

O crime teria ocorrido por volta das 4h da madrugada. A mãe da garota desconfiou da menina no dia seguinte e passou a lhe questionar.

“Ela teve uma longa conversa com a criança que relatou tudo”, explicou o delegado Felipe Rodrigues.

A mãe procurou a 1ª DP de Santana e registrou boletim de ocorrência. Um exame de conjunção carnal constatou o ato sexual.

A prisão em flagrante ocorreu em uma calçada numa rua próxima da residência do suspeito. Ele estava mexendo no celular quando os policiais chegaram e deram a voz de prisão.

Ontem (22), a prisão foi convertida em preventiva pela justiça por estupro de vulnerável, crime que é caracterizado pela idade da vítima, independentemente de ela ter concordado ou não com a relação sexual.

O criminoso aguardará o decorrer do processo na penitenciária do Amapá.