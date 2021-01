Demissão de apresentadora gera polêmica

Luma trabalhou apresentando, nas manhãs de domingo, os sorteios do título de capitalização em um canal local de TV em Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A denúncia feita em forma de vídeo, na noite desta segunda-feira (18), pela apresentadora e jornalista Luma Cavalcante Coutinho, de 24 anos, rapidamente viralizou nas redes sociais dos amapaenses.

No vídeo, a digital influencer contou ter sido demitida após alegações de estar acima do peso por parte da direção da empresa. O Amapá CAP negou a acusação.

Luma trabalhou apresentando, nas manhãs de domingo, os sorteios do título de capitalização em um canal local de TV. Em seu vídeo, com tom de desabafo, ela contou que se sentiu surpreendida quando a empresa lhe chamou e disse que seu peso estava acima do “padrão”.

“Eu fui chamada para a reunião, no qual o tema da reunião era o meu corpo, na reunião do meu trabalho. Estavam questionando do porquê que eu engordei e que o padrão que era aceitável para a Tv não era mais o meu. Então o que é que significa? Que, por eu ter engordado, eu não podia mais fazer parte de uma equipe, porque a minha imagem não era mais condizente com o que o programa precisava”, declarou Luma em um trecho do vídeo.

Em nota divulgada pela Amapá CAP nesta terça-feira (19), a empresa nega a acusação e diz que sentiu-se surpreendida e que a apresentadora faltou com a verdade.

“Luma Coutinho pediu afastamento da apresentação dos sorteios, no último dia 5 de janeiro, por motivos pessoais. Em momento algum planejamos a saída de uma profissional que cresceu conosco e nos representava com sua imagem e competência. Fomos surpreendidos com o depoimento inverídico nas redes sociais”, disse trecho da nota da Amapá CAP.

Após a nota da empresa, Luma falou ao Portal SelesNafes.com, onde reafirmou o teor das suas denúncias.

“O vídeo postado por mim na rede social ‘Instagram’ na noite de ontem (18) tem total veracidade. Eu reafirmo tudo o que foi dito. E a reunião que mencionei no vídeo que culminou em minha demissão foi realizada dia 07/01/2021. E após a postagem do vídeo, exs. funcionárias da empresa, que já ocuparam a posição de assistente de palco no programa, também se pronunciaram relatando que sofreram a mesma discriminação na empresa por conta do “sobrepeso”. E quero deixar claro que jamais teria porque me expor a esse nível e relatar o que aconteceu diante do público se não fosse verdade”, escreveu ao Portal SN a apresentadora.

O tema provocou debates fervorosos nas redes sociais durante esta terça-feira.