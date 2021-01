“Diálogo não faltará”, afirma Furlan ao ser empossado

Posse foi realizada na tarde desta sexta-feira (1º)

Por ANDRÉ SILVA

A Câmara Municipal de Macapá empossou, na tarde desta sexta-feira (1º), o novo prefeito da capital, Antônio Furlan (Cidadania) e os 23 vereadores eleitos em 2020.

Regimentalmente, a sessão foi presidida pelo vereador mais idoso, Zeca Abdon (PP). Na mesa de trabalhos estavam também o campeão de votos, Dudu Tavares (PDT), o procurador geral do Estado, Narson Galeno, o presidente da Assembleia Legislativa, Kaká Barbosa (PL), além de representantes do Senado, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Pela primeira vez em 20 anos houve transmissão da faixa pelas mãos do antecessor, Clécio Luís ( sem partido), que governou a cidade durante oito anos.

O ex-prefeito, visivelmente emocionado, saudou a todos os vereadores eleitos, nome a nome, e agradeceu pelos oito anos à frente da PMM. Ele lembrou em seu discurso que não recebeu a faixa de prefeito e destacou que decidiu fazer diferente.

“Nós mandamos confeccionar uma faixa para o Dr. Furlan usar. Sou muito grato por poder estar passando a faixa para o prefeito eleito. É uma honra”, avaliou.

Logo depois foi a vez do prefeito eleito Antônio Furlan a fazer uso da tribuna. Furlan destacou o trabalho dele como cirurgião cardíaco e disse que o ofício de médico foi o que lhe aproximou da política.

Ele falou que a campanha foi baseada no corpo a corpo com a população.

“Quero aqui pedir dessa Câmara que nos ajude é nos apoie nas medidas propostas que precisamos implantar. Precisamos gerar emprego e gerar renda. E a população espera dos membros do executivo e dessa Câmara, essa resposta. Diálogo nunca faltará, com esta Câmara e com a população e queremos entregar tudo aquilo que foi prometido”, finalizou.