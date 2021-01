Doses de AstraZeneca vão imunizar profissionais de linha de frente

Imunizante é colocado na câmara fria. Amapá recebeu 6 mil doses do imunizante da Oxford no domingo (24).

As 6 mil doses da vacina da Oxford/AstraZeneca, recebidas do Ministério da Saúde pelo Amapá na tarde deste domingo, 24, serão usadas para imunizar profissionais da saúde que atuam na linha de frente contra a covid-19.

A informação foi confirmada pelo próprio governador do Amapá, Waldez Góes, que foi ao aeroporto com equipes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e Superintendência Vigilância em Saúde (SVS), receber o lote de vacinas importadas da Índia. Segundo ele, o grupo prioritário é previsto no Plano Estadual de Saúde.

“Temos cobrado dos prefeitos que fiscalizem, monitorem e acompanhem para não permitir que nenhuma dose de vacina seja utilizada em pessoas que não estejam, neste momento, no plano de prioridades do combate à covid-19. No final, todos os amapaenses serão imunizados, mas não é justo imunizar, neste momento, pessoas que não estão no front”, ressaltou Góes.

A AstraZeneca tem prazo de 12 semanas para a 2ª dose, ou seja, 3 meses. Por isso, a orientação do Ministério da Saúde é de que todas as doses sejam utilizadas neste momento para a imunização dos profissionais de saúde, com a garantia do envio da 2ª dose dentro do prazo.