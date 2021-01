Dupla em moto roubada morre ao confrontar o Bope

Troca de tiros entre policiais e criminosos ocorreu numa região entre Macapá e Santana.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) resultou na morte de duas pessoas que estariam aterrorizando a população numa moto roubada.

O confronto entre policiais e criminosos ocorreu no domingo (10), na Rodovia Juscelino Kubitschek, entre os Distritos de Fazendinha e Igarapé da Fortaleza, região entre Macapá e Santana. Até a manhã desta segunda-feira (11), os bandidos ainda não haviam sido identificados.

De acordo com o Bope, o veículo estava sendo utilizado em diversos roubos nessas duas cidades. Segundo o tenente Willian Leite, por volta de 15h30, militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) – Companhia do Bope – localizaram os suspeitos na moto no trecho entre as duas cidades. Os suspeitos não atenderem a ordem de parada para abordagem.

Os policiais, então, tentaram se aproximar, mas foram recebidos a tiros. Os militares revidaram.

“Os criminosos quiseram empreender fuga, mas com o insucesso, largaram a motocicleta e tentaram disparar contra a equipe do Giro que revidou a injusta agressão. Após serem atingidos, o socorro médico foi acionado e constatou o óbito”, detalhou Willian Leite.

Com os infratores foi encontrado um revólver calibre 32 e um armamento de fabricação caseira.

Uma equipe de peritos da Polícia Técnico-Científica (Politec) esteve no local e, após analisar a cena do confronto, fez a remoção dos cadáveres.