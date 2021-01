Em 4 dias, 2° bebê é encontrado morto com indícios de asfixia

Dessa vez, caso ocorreu no Bairro Pacoval, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO e OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá abriu inquérito para investigar a morte da bebê Maria Eduarda Pantoja Alves, de pouco mais de 1 mês de vida, na madrugada desta quinta-feira (21). O caso, que ainda é um mistério, ocorreu na residência da família dela, localizada na Avenida Amazonas, no Bairro Pacoval, na zona norte de Macapá.

Segundo informações do 6° Batalhão da Polícia Militar, que só foi acionado pela manhã, a avó da vítima detalhou que a mãe da criança ligou para o socorro médico por volta de 4h, ao perceber que a menina apresentava sangramento pelas narinas e estava sem pulsação.

“A mãe acordou de madrugada para dar mama para a criança e percebeu que a filha estava com a narina sangrando. A mãe dormia na mesma cama que a criança. O pai, segundo informações da família, está preso no Iapen. Na casa, ainda estavam a avó e os irmãos”, detalhou o sargento Jonh, do 6° Batalhão.

Ainda pela manhã, a mãe de 32 anos, teve que registrar a criança em um cartório para retirar o atestado de óbito. Até às 10h30 o corpo ainda não havia sido removido.

O delegado Welington Ferraz da delegacia de homicídios vai investigar o caso.

A perícia esteve na casa em que o bebê morava e a hipótese mais provável é de que ele tenha morrido por asfixia. No entanto, o laudo que para apontar as causas da morte deve ficar pronto em 30 dias.

Esse é o segundo caso de recém-nascido morto na própria residência em menos de uma semana. No domingo (17), um outro bebê foi encontrado morto na cama onde dormia com a mãe na área de ponte da 17ª Avenida do Bairro Congós, zona sul de Macapá. Ambos os casos tiveram as mesmas características e indícios de asfixia.