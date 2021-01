Em Oiapoque, blecautes diários afetam economia e causam prejuízos a moradores

CEA admite o problema e diz que está realizando manutenção para melhorar prestação de serviços

Por SELES NAFES

Há quase um mês, a população do município de Oiapoque, a 590 km de Macapá, vem sentindo piorar o fornecimento de energia, um problema antigo na cidade. No entanto, desde o fim do ano, as interrupções se intensificaram e passaram a ser diárias.

Só nesta sexta-feira (22), por exemplo, a cidade passou por dois blecautes. O fornecimento foi restabelecido no fim da manhã, mas os moradores afirmam que as interrupções e oscilações são diárias.

“Há muito tempo não se faz um serviço para melhorar essa situação. A energia vai e volta durante o dia, e equipamentos estão sendo queimados e há perdas de equipamentos e de alimentos da geladeira. As vezes ficamos cinco horas sem energia. Isso acontece de manhã, de noite, de madrugada”, comenta um ex-vereador da cidade.

O portal SelesNafes.Com procurou a CEA, e a assessoria de comunicação social da estatal informou que as duas interrupções desta sexta foram programadas pela empresa contratada para cuidar da manutenção da rede.

“O trabalho que está sendo feito é para melhorar a prestação do serviço”, explicou a assessoria.