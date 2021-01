Em Pedra Branca, asfalto chega a bairros antes esquecidos

Serviços estão dando "cara nova" a bairros até então nunca asfaltados

A implantação de uma ampla rede de infraestrutura está transformando o perfil urbanístico de Pedra Branca do Amapari, cidade a 180 km de Macapá.

Os serviços iniciaram ainda no ano passado pelos bairros do Centro e Cai N’água, com a realização de obras de drenagem, sanando problemas antigos dos moradores que vivem no local. Agora, chegou a vez da segunda etapa, quando os trechos recebem a pavimentação asfáltica.

“Esse é um momento de muita felicidade, poder ver pela primeira vez o asfalto aqui na frente de casa, só agradecer a gestão municipal que está realizando esse sonho antigo, disse Raimunda Carvalho, moradora.

Além da implantação de pavimentação em bairros que estão sendo urbanizados pela primeira vez em sua história, em alguns trechos haverá a recuperação de pavimento onde as vias estavam danificadas em razão do longo tempo passado sem que novos investimentos fossem realizados.

A obra está sendo realizada através de recursos próprios no valor de R$ 2.181.857,86 e abrangerá uma área de quase 2 km.