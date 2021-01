Em Santana, servidores estão com salários atrasados

Servidores municipais de Santana, a 17 km quilômetros de Macapá, foram até a prefeitura cobrar os vencimentos.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um problema que já foi comum décadas passadas em diversas prefeituras e governos do país, voltou a atingir servidores municipais de Santana, a segunda maior economia municipal amapaense, a 17 km quilômetros de Macapá.

Os funcionários da administração e da Superintendência de Transportes e Trânsito de Santana (Sttrans) não receberam o salário do mês de dezembro e a situação começou a ficar pesada para alguns destes servidores.

Segundo um relato, há a agentes que estão sem gás de cozinha em casa, outros que pediram para ficar de fora da escala, pois não teria como se deslocar até o trabalho e todas as demais dificuldades que um salário atrasado pode acarretar.

Servidores da administração preparam um protesto para a próxima segunda-feira (18) e servidores da Sttrans agregam que as dificuldades do órgão em realizar fiscalizações nas ruas é grande, pois há pouca estrutura.

Viaturas, por exemplo, há apenas duas, sendo uma alugada e uma que está em manutenção há vários meses. A que está funcionando, não teve combustível para rodar por vários dias, voltando a ter gasolina somente nesta sexta-feira (15).

Os servidores já estiveram com o prefeito recém eleito Sebastião Bala Rocha (PP) e, segundo o que contaram ao Portal SelesNafes.com, foram informados que a Prefeitura Municipal de Santana (PMS) está se esforçando para pagar o salário de janeiro e não haveria previsão para o pagamento do salário de dezembro.

Os servidores temem que uma briga política entre gestões, acabe lhes prejudicando.

PMS

A Prefeitura Municipal de Santana se pronunciou através de nota, confirmando o que os servidores informaram, e que a administração está se concentrando para não atrasar o pagamento de janeiro e que, mesmo sendo uma dívida de aproximadamente R$ 1,3 milhão deixada pela administração passada, busca uma forma de resolver o problema. Leia a nota na íntegra:

A atual gestão da Prefeitura de Santana, que assumiu no último dia 1º de janeiro de 2021, informa que tem conhecimento da situação e está analisando todos os dados referentes à folha de pagamento de servidores efetivos da administração e da Superintendência de Transportes e Trânsito (STTrans), que estão com os proventos do mês de dezembro de 2020 atrasados.

O prefeito Bala Rocha explica que a dívida é em média R$ 1 milhão e 300 mil de herança deixada pela gestão anterior, mas mesmo que seja do passado, o novo gestor compreende que o problema precisa ser resolvido.

Para sanar a pendência, a Prefeitura de Santana está levantando dados precisos da situação, para que o pagamento de janeiro de 2021, seja pago em dia, e, consequentemente haja uma solução para o pagamento em atraso, do mês de dezembro, o que ainda não tem previsão de data.