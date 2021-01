Em vez de criar novas, Randolfe pede que União use Zona Franca Verde do Amapá

Hidrovia no Igarapé da Fortaleza: Governo federal manifestou intenção de criar zona franca verde no Pará. Foto: Fernando Santos/SN

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) protocolou ofícios nos ministérios da Economia e Meio Ambiente informando que o Amapá já possui uma Zona Franca Verde como opção para atração de investimentos nesta parte da Amazônia. Os ofícios foram encaminhados após a manifestação do governo federal de criar novos polos para atrair e desenvolver empresas do setor industrial.

A Zona Franca Verde do Amapá tem como perfil incentivos fiscais para instalação de empresas voltadas para a produção de biotecnologia, cosméticos, fármacos e outros produtos com matéria prima da floresta.

Randolfe ainda alertou que a criação de novas zonas francas fere o acordo entre o Brasil e o Mercosul. O senador quer investimento nas zonas francas que já existem, como a do Amapá e outros estados.

“Recomendo ao Governo Federal, através do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Economia, investir onde já existe oportunidade para investimentos sustentáveis”, disse Randolfe.

Dentro de uma estratégia de reconstrução de imagem ambiental para o mundo, os ministros Paulo Guedes e Ricardo Salles revelaram esta semana a intenção de criar uma zona franca verde no Pará que passaria a receber investimentos, ignorando a existência da Zona Franca Verde do Amapá e de outros estados da Amazônia.