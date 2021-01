Empossada, Beth diz que vai priorizar habitação, orla e asfaltamento

Prefeita cumprimenta o vice, Marcelo Pantoja. Além da posse dela, foram empossados o vice, vereadores e houve a eleição da mesa da câmara

A Câmara Municipal de Pedra Branca do Amapari, cidade a 180 km de Macapá, realizou na manhã desta sexta-feira (1°) a posse da prefeita reeleita, Beth Pelaes (DEM) e do vice-prefeito, Marcelo Pantoja (PSL), além de vereadores eleitos em 15 de novembro.

A posse aconteceu após o juramento dos eleitos. Na sequência, houve a votação para escolha da mesa diretora da Câmara para o biênio 2021/22. A única chapa inscrita foi eleita por 8 votos, sendo 1 branco. O novo presidente é Raimundo Nonato de Araújo Benvindo, o “Raimundão”.

A prefeita reeleita e empossada destacou os desafios enfrentados por sua gestão, a exemplo do combate à pandemia do novo coronavírus, e apresentou alguns projetos prioritários, entres eles, a construção de 90 casas populares, início das obras da orla da cidade e a conclusão do asfaltamento na sede do município.

A solenidade foi encerrada com o discurso do novo presidente da câmara. Em função da pandemia da covid-19, a solenidade de posse dos eleitos de Pedra Branca do Amapari ocorreu com limitação de público e transmissão on-line.