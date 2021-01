Enem no Amapá registra mais de 50% de faltosos

No 1º dia de aplicação da prova, 25.076 estudantes não compareceram aos locais de exame no Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O primeiro dia de aplicação de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 não contou com a presença de 25.076 estudantes no Amapá, que representaram abstenção de 53,9%, o oitavo maior índice do País. Este número é um recorde estadual.

O índice foi maior que a abstenção nacional, que ficou em 51,5%, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia do Ministério da Educação (MEC).

O total de inscritos no Amapá foi de 46.483, com 21.407 presentes aos locais de prova, 46,1% do total. O balanço foi divulgado na noite de domingo (17).

O primeiro dia de Enem aconteceu ontem em 156 locais de 8 municípios e contou com questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura, Educação Física, Artes e Língua Estrangeira), Ciências Humanas e suas Tecnologias (Filosofia, Geografia, História e Sociologia), e Redação, com o tema “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”.

O segundo dia de prova será no próximo domingo (24), com questões de Matemática e suas Tecnologias, e Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Química e Física).