Energia: Sul do Amapá volta a ter mais um transformador

CRISE DO APAGÃO NO AMAPÁ

Região composta por dois municípios estava sendo atendida por apenas um transformador há cerca de dois meses

A transmissão de energia no Sul do Amapá, onde estão os municípios de Laranjal e Vitória do Jari, voltou a contar com mais um transformador, depois que o original foi transferido de Laranjal para Macapá durante o apagão.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (8) pela LMTE, empresa que administra o parque da Isolux, na BR-210.

No dia 3 de novembro, dois transformadores foram atingidos por um incêndio que deixou Macapá e mais 12 municípios numa crise energética que durou 22 dias.

Um transformador por recuperado 4 dias depois, mas a energia só foi restabelecida em 100% depois que o transformado foi removido de Laranjal do Jari e instalado na subestação da Isolux.

O equipamento foi trazido da Vila do Conde, no município de Barcarena (PA) e foi energizado nesta sexta.

“Esse equipamento substituiu o transformador deslocado para a subestação Macapá e garante ainda mais segurança à operação. Atualmente, a subestação de Laranjal do Jari já atende à demanda da região por energia. Esse segundo transformador funciona como um reforço”, explicou a empresa.