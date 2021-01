Estudantes de baixa renda da Unifap ganharão casa e bicicletas

Casa do estudante está 95% concluída e fica localizada dentro da área da instituição, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Para frequentar as aulas dos mais diversos cursos disponíveis na Universidade Federal do Amapá (Unifap), acadêmicos em vulnerabilidade socioeconômica ganharão um novo equipamento, a “Casa do Estudante”, localizada dentro da área da instituição, na zona sul de Macapá.

O espaço oferecerá abrigo, alimentação e locomoção para estes estudantes vindos, principalmente, do interior do estado.

A obra está 95% concluída e a previsão de entrega é de até 2 meses. Segundo o Pró-reitor de extensão da Universidade, Steve Araújo, com a conclusão faltará apenas a aprovação do regimento no Conselho Superior da Unifap para que a unidade de acolhimento passe a funcionar. Com isso será feito um processo de seleção.

“Vai abrir o edital de seleção para ocupação da Casa do Estudante e existe uma equipe de assistentes sociais que vai avaliar a vulnerabilidade socioeconômica de cada aluno para apontar a necessidade de cada um para ficar no quarto da Universidade”, detalhou o Pró-reitor.

O empreendimento tem total de R$ 2 milhões em investimentos provenientes de emendas parlamentares e recursos da Universidade. A obra teve início em 2010.

A casa terá dois acessos, um pela Avenida Inspetor Aimoré e outro por uma pista de bloquete feita por trás do Hospital Universitário com recursos de emenda do senador Randolfe Rodrigues (Rede), que também alocou emenda para aquisição de equipamentos, como bicicletas para locomoção dos acadêmicos até o bloco de estudo. O total é de cerca de R$ 200 mil destinados pelo parlamentar.

Nesta sexta-feira (22), Randolfe, o Pró-reitor e representantes estudantis estiveram acompanhando o andamento das obras da primeira Casa do Estudante do Amapá.

O espaço dispõe de 32 quartos [mobiliados com camas, roupeiros e ventiladores], abrigará 64 alunos, sendo dois alunos por quarto, e ainda terá um espaço para mais 15 pessoas visitantes – professores ou alunos de outras universidades que podem passar uma semana ou duas, por exemplo, para alguma atividade.

A Casa do Estudante conta ainda com cozinha, 8 banheiros, sala de entretenimento, área de lazer e outros espaços para estudo. Como têm dois pavimentos, o 1° piso será destinado as mulheres e o 2° piso aos homens.

A previsão da reitoria é de que em julho de 2021 já tenham alunos morando no espaço.